La reconduction de Serigne Mbaye Thiam dans le nouveau gouvernement sera débattue aujourd’hui lors de la réunion du Secrétariat exécutif national du Ps convoquée par Aminata Mbengue Ndiaye.



Cette 82e séance du secrétariat exécutif national portant sur la vie du parti, l’évolution de la politique nationale et les perspectives, se tiendra exceptionnellement en visioconférence, indique Les Echos.



La réunion ne se fera pas en présentiel. Ce sera une réunion virtuelle. Une manière d’éviter, selon Les Echos, des heurts ou un état de santé qui ne lui permet plus d’assister à de longues réunions ?



Juste après le communiqué de la direction du parti, indiquant qu’elle faisait siens les choix et décisions de Macky Sall, les «rebelles» avaient aussi sorti un communiqué pour traiter de nul et non avenu le texte indiquant qu’il n’y a que le Bureau politique qui est habilité à prendre cette décision.



Ce samedi donc, la rencontre est partie pour être houleuse.