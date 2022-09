Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires : Mamadou Talla officiellement installé - adakar.com

News Politique Article Politique Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires : Mamadou Talla officiellement installé Publié le samedi 24 septembre 2022 | aDakar.com

Passation de charges au ministère des Collectivités territoriales, de l`Aménagement et du Développement des Territoires

Dakar, le 23 septembre 2022 - Mamadou Talla a pris ses fonctions au ministère des Collectivités territoriales, de l`Aménagement et du Développement des Territoires en remplacement de Oumar Guèye. Tweet

La cérémonie de passation de service entre le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye et le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires s’est déroulée dans la sobriété.



Après avoir remercié le Chef de l’État, le ministre sortant est revenu sur les résultats enregistrés dans ce département. Quant au ministre entrant, il a également profité de cette occasion solennelle pour témoigner sa profonde gratitude au Chef de l’État, son Excellence le Président Macky Sall, qui a bien voulu lui renouveler sa confiance. Il a également adressé ses vifs remerciements au Premier ministre.



Après plus de trois années à la tête du Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye a passé le relais, ce vendredi, à Mamadou Talla. Dans son discours, le ministre sortant a remercié le Président de la République Macky Sall pour lui avoir renouvelé sa confiance depuis 2012. « Je voudrais, d’abord, remercier Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République qui, pendant dix années d’affilée, a bien voulu me confier l’exaltante mission de gérer plusieurs départements ministériels dont celui en charge des Collectivités territoriales, depuis avril 2019 » a déclaré Oumar Guèye.



Il a également salué le choix du Chef de l’Etat porté sur son successeur qui a eu des résultats importants dans les différents ministères qu’il a eu à occuper.

Le ministre sortant a profité de cette occasion pour revenir sur les résultats enregistrés dans ce département.



Il s’agit de la validation du PNADT, du repositionnement des services déconcentrés du ministère, notamment ceux de la Direction de la Promotion du Développement territorial, du renforcement de la compétitivité des territoires avec des programmes comme le Pdzp/Pndl, du Pacasen, du Progep II, du Programme « Nekkal » et de l’augmentation significative des fonds de transferts de l’État aux collectivités territoriales.



Prenant la parole, le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires entrant a d’abord remercié le Chef de l’État.

« Je profite de cette occasion solennelle pour témoigner ma profonde gratitude au Chef de l’État, son Excellence Macky Sall d’avoir bien voulu me renouveler sa confiance en me nommant à la tête du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires. J’adresse, également, mes vifs remerciements à Monsieur le Premier ministre », a dit Mamadou Talla.



Après ces remerciements, il s’est engagé « à acquitter avec dignité, sobriété et rigueur tout en restant très attentifs aux instructions des autorités supérieures de l’État qui incarnent la légitimité du pouvoir d’État ». Et d’ajouter, « Je me consacrerai entièrement à la prise en charge rapide et efficace des défis du secteur secteur en vue de la satisfaction des attentes des populations de notre pays en matière de gouvernance locale, d’aménagement et de développement territorial ».



Dans cette perspective, il compte orienter son action en priorité sur l’aménagement durable et l’attraction des territoires avec l’accélération de la mise en œuvre du Pnadt, le renouveau de la coopération décentralisée, la mise en œuvre du Pacasen avec l’intensification de la mise en œuvre du Programme d’opérationnalisation de l’Acte III (PROACT-SEN), la modernisation de la gouvernance des données d’État civil, l’amplification de la mise en Progep III.



Mamadou Talla compte travailler en collaboration avec les acteurs de la décentralisation particulièrement les élus locaux. Il a rendu un hommage appuyé et mérité à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli et le pilotage performant du secteur.