Les coulisses du sommet extraordinaire de la Cédéao à New York Publié le samedi 24 septembre 2022 | RFI

© RFI

La Cédéao reporte ses décisions sur les transitions en Guinée, au Mali et au Burkina Faso

La Guinée sanctionnée, mais progressivement, et une délégation de chefs d’État de la sous-région envoyée au Mali. Le sommet extraordinaire de la Cédéao qui s’est tenu jeudi soir à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, a débouché sur des décisions fermes, mais laissant une certaine marge de manœuvre. Car si la discussion de trois heures entre les chefs d’État a été « franche », selon le président de la Commission de la Cédéao, elle a aussi été l’occasion de trouver un compromis entre des points de vue différents.



Avec notre envoyé spécial à New York, Léonard Vincent



Très remonté, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo voulait des sanctions contre la junte guinéenne. De « lourdes sanctions », avait-il même prévenu.