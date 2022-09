Le ministre de l’Intérieur préside une réunion nationale sur l’organisation du Gamou 2022 - adakar.com

À quelque deux semaines de la célébration de l’édition 2022 du Gamou (Maouloud 2022), le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé une réunion nationale consacrée à l’organisation.



Le membre du gouvernement avait à ses côtés, à la réunion tenue au ministère de l’Intérieur, des autorités religieuses de Tivaouane. La rencontre rentre dans la préparation de la préparation de ce rendez-vous religieux incontournable. C’était en présence du Président du Comité d’organisation du Gamou, Serigne Moustapha SY Al Amine, de Serigne Mansour Sy Djamil et de Serigne Habib Sy.



Par ailleurs, le Gouverneur de la région de Thiès, le Maire de Tivaouane, et plusieurs autorités administratives et religieuses , ainsi que des chefs de services concernés ont participé à la réunion nationale.



Avant cette grande rencontre avec le ministre de l’Intérieur, un Comité régional de de développement de Thiès (Crd) s’était réuni le mercredi 31 Août 2022 à Thiès pour définir les paramètres qui concourent au bon déroulement de l’évènement.



La date officielle du Gamou sera connue dans les prochains jours. Elle devrait se situer entre le 7 et 8 octobre prochain.



Makhtar C.