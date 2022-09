Aviation : les contrôleurs aériens de l’ASECNA en grève - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Aviation : les contrôleurs aériens de l’ASECNA en grève Publié le vendredi 23 septembre 2022 | aDakar.com

© AFP par SEYLLOU

Une vue générale de l`aéroport Blaise Diagne à Dakar, au Sénégal.

Tweet

La grève de 48 heures annoncée par l'Union des syndicats des contrôleurs aériens ( USYCCA) de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ( ASECNA) est effective, depuis ce vendredi, a-t-on appris de source officielle.

"Malgré la volonté des Etats membres de l’ASECNA de trouver une solution avant le déclenchement effectif de la grève des contrôleurs aériens et avec toutes les assurances données par les Autorités compétentes, force est de constater la mise à exécution de la menace de grève de l’USYCAA, ce vendredi 23 septembre 2022, dans les 17 Etats africains membres de l’ASECNA", a déploré le ministre ivoirien des Transports dans une note consultée par Abidjan.net.

Dans un communiqué diffusé la veille, les autorités de l'ASECNA ont denoncé une "grève illégale " et assuré que les mesures sont prises pour la continuité du service.

Un premier préavis avait été suspendu au mois d’août après une intervention du président sénégalais Macky Sall, également président de l’Union africaine.

En Côte d’Ivoire, c'est depuis le 25 juillet dernier que le ministère des transports indique avoir reçu un préavis de grèves de l'USYCCA et soutient que "les négociations entreprises depuis lors avaient permis d'obtenir 11 points d'accords sur les 19 points de revendications".

Au nombre des dix-neuf points de revendications des grévistes, " la revalorisation de la prime de contrôle" et "la formation continue des contrôleurs. »



Rk

aDakar.com