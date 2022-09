Sortie de Babacar Fall : Gabrielle Kane applaudit, tacle Pape Ngagne Ndiaye et tire sur Barth… - adakar.com

Sortie de Babacar Fall : Gabrielle Kane applaudit, tacle Pape Ngagne Ndiaye et tire sur Barth… Publié le vendredi 23 septembre 2022

© Autre presse par DR

Gabrielle Kane vient prêter main forte à Babacar Fall journaliste à la RFM. Très remontée, la féministe s'en prend au maire de Dakar Barthélémy Dias et le traite de “sale ingrat”.



« Babacar Fall tu me vois si fière de toi. Il faut refuser cette dictature et cette impolitesse notoire du maire de Dakar et de ses acolytes», écrit Gabrielle Kane sur Facebook.





Elle poursuit : « Si GFM fait de la promo, eh ben ce monsieur est le premier à en avoir profité vu le nombre de fois où il a été reçu sur vos antennes. Il vous doit sa notoriété et son élection de Maire et Député. (Barthélémy Dias Sale ingrat va !!)".



Dans la foulée, la présidente de l’Association d’Appui et de Protection des femmes Victimes de Violation de leurs droits (APROFEV) pense que Pape Ngagne Ndiaye, présentateur de l’émission Faram Faccé a manqué de courage. Il aurait dû, dit-elle, « foutre Barth dehors en direct à coup de pieds au cul. On ne vient pas insulter les gens chez eux et en plus manquer de respect à toute une corporation ainsi.»



Pour rappel, c'est lors de cette émission que le maire de Dakar Barthélémy Dias a soldé ses comptes avec le groupe Futurs Médias qu’il accuse d’être partisan et de rouler pour le pouvoir.