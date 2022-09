13e Législature : Les véhicules offert gratuitement aux 165 députés sortants - adakar.com

News Politique Article Politique 13e Législature : Les véhicules offert gratuitement aux 165 députés sortants Publié le vendredi 23 septembre 2022 | Rewmi

Tous les députés de la 13e législature auraient bénéficié gratuitement des 165 véhicules qui leur étaient offert en guise de voiture de fonction.



Alors que le peuple trinque, certains parlementaires ont rétorqué qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Que celle-ci est inscrite dans les us et coutumes de la représentation parlementaire.





«Tous les députés sortants gardent leurs véhicules parce qu’on considère que la durée d’amortissement est de 5 ans», confie au journal un parlementaire de la 12e législature.



Un autre ancien député précise : «Depuis 2000, à la fin de chaque législature, tous les députés partent avec leurs véhicules.»



Dès lors, l’Assemblée nationale a engagé les démarches pour l’acquisition de véhicules pour les 165 nouveaux élus. Le questeur, Daouda Dia, doit rencontrer les trois présidents de groupe pour discuter du modèle à choisir et du mécanisme à adopter (appel d’offres ou procédure d’urgence).