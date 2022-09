Sénégal: arrivée du 38e rallye aérien Toulouse-Saint-Louis après deux ans sans édition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal: arrivée du 38e rallye aérien Toulouse-Saint-Louis après deux ans sans édition Publié le vendredi 23 septembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: arrivée du 38e rallye aérien Toulouse-Saint-Louis après deux ans sans édition

Tweet

Au Sénégal, l’arrivée du rallye aérien Toulouse - Saint Louis, au nord du pays, a eu lieu jeudi soir 22 septembre. C’était la 38e édition de cette épopée, après deux ans de pause forcée à cause de la pandémie de Covid-19. Vingt-six équipages ont atterri sur le tout nouvel aéroport de Saint-Louis du Sénégal après un périple à travers la France, l’Espagne, le Maroc, et la Mauritanie. Un événement pour perpétuer l’esprit des pionniers de l’Aéropostale, comme Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry, dans les années 1920.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



La dernière étape, de Dakhla à Saint-Louis, en passant par Nouadhibou en Mauritanie, sous les orages, n’aura pas été de tout repos. Comme à l’époque, le plus gros défi pour les équipages du rallye reste la météo.



Jean-Claude Nivet, passionné par l’histoire des pilotes de l’Aéropostale, vient d’atterrir : « Eux, évidemment, ils partaient par tous les temps puisque le courrier devait partir et arriver à l’heure. Il pouvait faire très brumeux, avec une visibilité nulle et des vents de sables. Ils pouvaient voler dans la crasse, pratiquement, sans visibilité pendant des heures. »