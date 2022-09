Côte d’Ivoire, Congo, Sénégal : comment les États réagissent à la menace d’une grève du ciel - adakar.com

Côte d'Ivoire, Congo, Sénégal : comment les États réagissent à la menace d'une grève du ciel Publié le vendredi 23 septembre 2022 | Jeune Afrique

Interdiction de la grève, réquisitions de contrôleurs aériens… Au moment où les syndicats et instances dirigeantes de l’Asecna se rejettent la responsabilité de l’échec des négociations, les 17 pays concernés s’efforcent d’éviter la paralysie de leurs ciels respectifs.



Initialement prévue le 25 août, la grève de l’Union des syndicats des contrôleurs aériens (Usycaa) avait été suspendue in extremis, à la veille de la date butoir, après diverses interventions, dont celle du chef de l’État sénégalais, Macky Sall, également président en exercice de l’Union africaine (UA) pour « donner une dernière chance au dialogue ».



Mais ce dernier a fait long feu : le 20 septembre, l’Usycaa annonçait la réactivation du préavis de grève, avec entrée en exécution du 23 septembre, 8 h, jusqu’au 25 septembre, 7 h 59 – tout en assurant sa disposition « à reconsidérer sa position si des solutions concrètes et durables » lui sont proposées d’ici là.