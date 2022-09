Autoroute Dakar-Saint Louis…une catastrophe environnementale - adakar.com

Autoroute Dakar-Saint Louis…une catastrophe environnementale Publié le vendredi 23 septembre 2022

© aDakar.com par DF

Visite du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement sur l`autoroute à péage

Dakar, le 6 mai 2019 - Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a effectué, dimanche, une visite sur l`autoroute à péage. Tweet

La construction de l’autoroute Dakar-Saint Louis va coûter cher à l’environnement. 32 846 arbres et arbustes fruitiers dont 25 558 productifs (arbres adultes et vieux) et 7288 non productifs (arbres jeunes et la régénération) seront abattus. Une situation qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Pour les internautes, c’est une catastrophe de voir tous ces arbres être abattus pour la construction d’une autoroute.