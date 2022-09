BCEAO - Parcours certifiant COFEB/HEC Paris : 47 dirigeants d’institutions bancaires reçoivent leurs parchemins - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie BCEAO - Parcours certifiant COFEB/HEC Paris : 47 dirigeants d’institutions bancaires reçoivent leurs parchemins Publié le vendredi 23 septembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

BCEAO: Deuxième édition de la cérémonie de remise des Certificats du programme (CEMSTRAT) COFEB-HEC Paris

Dakar, le 22 septembre 2022 - Le Centre Ouest Africain de Formation et d`Etudes Bancaires (COFEB) de la BCEAO et HEC Paris ont organisé, ce jeudi 22 septembre 2022, au Siège de l`institution, à Dakar, la 2e édition de la cérémonie de remise des Certificats du programme Executive Management Stratégique Bancaire (CEMSTRAT). Tweet

Les récipiendaires du parcours certifiant du programme Executive Management Stratégique Bancaire (CEMSTRAT) du COFEB et de HEC Paris ont reçu, le jeudi 22 septembre 2022, au cours d'une cérémonie, leurs certificats après une formation de 6 mois dans les cinq (5) modules thématiques que sont : la transformation stratégique, la finance, la transformation digitale, le leadership et le développement des ressources stratégiques.



Au total, ce sont 47 récipiendaires du programme, provenant des 8 pays de l'UEMOA (Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) mais également du Maroc et de la Centrafrique, qui ont reçu leurs parchemins.



"Ce Parcours, lancé l'année dernière suite à une révision de notre offre conjointe COFEB/HEC Paris, a été accueilli avec grand intérêt par la profession bancaire. En effet, pour chacune des deux (2) années, nous avons dû ouvrir une classe supplémentaire pour satisfaire la demande exprimée par les dirigeants des banques", s'est réjoui Ousmane Samba Mamadou, Directeur général du COFEB.



Auparavant, les récipiendaires Mme Gouchola Olabode Lucrèce Arielle et M. Alassane Kaboré, respectivement en poste à la BOA Togo et à Coris Bank Togo, ont salué la pertinence et la qualité de la formation dispensée dans le cadre de ce parcours certifiant COFEB-HEC Paris, qui s'est tenu du 16 mai au 22 septembre 2022, en séquences virtuelles et présentielles à Dakar.



Le directeur du Centre Ouest-Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) a estimé que "l'objectif de la session a été atteint". Il a par ailleurs exprimé des félicitations à l'endroit des récipiendaires pour leur "assiduité", leur "implication" et leurs "riches contributions durant les séances, le tout dans un cadre empreint de convivialité."



Selon le directeur du COFEB, le programme de formation a également pour but de permettre des rencontres et d'échanges, entre pairs, entre hauts dirigeants d'institutions financières et bancaires, visant à favoriser le dialogue et la concertation entre les acteurs majeurs d'un secteur clé.



Le parcours de formation a été mené par une équipe forte de neuf (9) Professeurs et experts de HEC Paris, une grande école classée première mondiale par le Financial Times en 2022, pour ses programmes Executive Education. Madame Armelle DUFOUR, Directeur de projets stratégiques internationaux à HEC Paris s'est félicitée de la réussite de la collaboration entre le Centre Ouest-Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) et HEC Paris qui en est à sa 10e année.



Le parcours certifiant COFEB-HEC Paris a permis aux dirigeants de renforcer leur leadership et leur capacité à mobiliser les équipes pour déployer avec impact les projets stratégiques de leur entreprise. Le parcours certifiant s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des dirigeants des banques et établissements financiers de l'Union et de la sous-région, dans les domaines du management et de la stratégie bancaire.



Depuis 2013, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires, en management des ressources humaines (CEMRH), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (CEMSTRAT et CEB2D), proposés conjointement par le COFEB et HEC Paris.



Makhtar C.