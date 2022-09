ASECNA : Amadou Koné dénonce une grève ’’illégale’’ et assure que les mesures sont prises pour la continuité du service - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie ASECNA : Amadou Koné dénonce une grève ’’illégale’’ et assure que les mesures sont prises pour la continuité du service Publié le jeudi 22 septembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse

Aibd

Aéroport International Blaise Diagne Tweet

Le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné a dénoncé jeudi à Abidjan '' une grève illégale '' projetée par l'Union des syndicats des contrôleurs aériens ( USYCCA) de l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ( ASECNA).

" Le ministre des Transports note également que le tribunal de 1ère instance D'Abidjan statuant en matière de référé à décidé de la suspension des préavis de grève par ordonnance du 22 septembre 2022. Par conséquent cette grève est illégale et tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi '', rapporte un communiqué conjoint du ministère ivoirien des transports et celui de l'Equipement et de l'Entretien routier transmis jeudi à Abidjan.net.

Par ailleurs, le ministre des Transports Amadou Koné a invité l'ensemble des parties à la modération et à la poursuite des négociations.

Il a en outre rassuré l'ensemble des usagers de l'aéroport international Félix Houphoüet Boigny d'Abidjan que les mesures nécessaires sont prises pour assurer la continuité du service public de sécurité de la navigation aérienne concédé à l'Asecna.

M. Koné a également invité les usagers à se rapprocher des compagnies aériennes pour les éventuels réaménagements de leurs programmes de vols.

C'est depuis le 25 juillet dernier que le ministère des transports a reçu un préavis de grèves de L'USYCCA. Les négociations entreprises depuis lors avaient permis d'obtenir 11 points d'accords sur les 19 points de négociations.

Malgré cette dynamique de dialogue enclenché, les syndicats membres de l'USYCCA ont décidé de relancer leur mouvement de grève de 48 heures à compter de ce vendredi 23 septembre 2022.



L.Barro