Médias et Prévention des conflits : le Comité de pilotage du projet IMPACT en Guinée et en Côte d’Ivoire fait le point

Mardi 20 Septembre 2022. Le Comité de pilotage du projet d’Implication des Médias numériques pour la Prévention Active des Conflits et des Tensions (IMPACT) a fait à Conakry le point de la mise en œuvre de ce projet en Guinée et en Côte d’Ivoire. Tweet

Le Comité de pilotage du projet d’Implication des Médias numériques pour la Prévention Active des Conflits et des Tensions (IMPACT) a fait, mardi, à Conakry le point de la mise en œuvre de ce projet en Guinée et en Côte d’Ivoire.







Cette première réunion du Comité de pilotage (COPIL) s’est déroulée en présentiel au bureau d’Avocats Sans Frontières France à Conakry et par visioconférence avec la participation des différentes parties prenantes.







Elle a permis de partager les leçons apprises de l’approche innovante utilisée depuis le démarrage du projet en mars 2022 afin de permettre aux décideurs et autres acteurs clés d’avoir une vision critique des actions menées, de les évaluer et de contribuer à la levée d’éventuels blocages rencontrés.







Les autorités guinéennes, ivoiriennes ainsi que les partenaires techniques et financiers ont été informés de la mise en œuvre du projet à travers une présentation des activités principales faite par le coordonnateur du projet, Ahmed Sékou Touré.







Ouvrant les travaux, Mme Nialé Kouyaté, Conseillère technique au ministère de la Communication et de l’information de la Guinée s’est félicitée de l’avènement de ce projet. Au nom de la ministre Aminata Kaba, elle a rassuré sur la disponibilité de la Guinée à accompagner la mise en œuvre de ce projet.







Au titre des actions déjà menées figurent notamment le lancement officiel du projet en Guinée et en Côte d’Ivoire, la réalisation de l’identité visuelle du projet et la sélection d’un consultant pour la réalisation d’une étude qui constituera la porte d’entrée pour la mise en oeuvre des activités inscrites au projet.







A l’issue des échanges, des recommandations ont été formulées pour améliorer l’atteinte des résultats et l’impact du projet auprès des bénéficiaires.







La prochaine étape du projet est l'étude sur l’état des lieux et des normes applicables qui est en cours de réalisation en Guinée et en Côte d’Ivoire.







Les résultats de cette étude seront présentés en octobre prochain au cours d’un atelier de restitution en Côte d’Ivoire. Une plateforme de lutte contre les fausses informations (fake news) est également en cours de conception.







Le projet d'Implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions (IMPACT) en Guinée et en Côte d’Ivoire, d’un montant de 1,1 million d'euros (environ 727 534 000 FCFA), est financé par la délégation de l’Union européenne auprès du Sénégal.



Il s’exécutera sur deux ans dans plusieurs régions ivoiriennes et guinéennes à travers des sessions de formation, des campagnes de sensibilisation et des financements de projets innovants.







Son objectif est de contribuer à consolider une paix durable en Afrique de l’Ouest et, plus spécifiquement, entend se concentrer sur le rôle positif que peut jouer la société civile, en particulier les médias numériques dans la prévention et la réduction des conflits et tensions.







Il s’agira spécifiquement d'analyser le rôle des médias dans le cadre de la couverture des conflits et favoriser la création des synergies pour soutenir l’échange et l’expérience, de renforcer les capacités des médias en les dotant d’outils pour maximiser leur potentiel, et de mobiliser les médias et acteurs de la société civile contre les discours haineux et en faveur des processus de dialogue.







Le projet est mené par un consortium d'organisations mené par Avocats Sans Frontières France (ASF France), comprenant l’association française Danaïdes, la Ligue africaine des blogueurs et cyber-activistes pour la démocratie dénommée AfricTivistes, l’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) et le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI).











