La Cédéao en sommet à New York sur le Mali et la Guinée, sous la menace de «lourdes sanctions» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique La Cédéao en sommet à New York sur le Mali et la Guinée, sous la menace de «lourdes sanctions» Publié le jeudi 22 septembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

La Cédéao en sommet à New York sur le Mali et la Guinée, sous la menace de «lourdes sanctions»

Tweet

Un sommet de la Cédéao très attendu se tient jeudi 22 septembre en fin de journée à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Convoqué à l’initiative de la présidence bissau-guinéenne, il sera essentiellement consacré aux situations en Guinée et au Mali, sources de tensions entre l’organisation régionales et les deux capitales.



Avec notre envoyé spécial à New York, Léonard Vincent



En fin de compte, le sommet extraordinaire de la Cédéao va être l’événement africain de cette Assemblée générale de l’ONU. Il a été voulu avec insistance par la présidence bissau-guinéenne et il se tiendra dans un bâtiment adjacent aux Nations unies, en fin d’après-midi.



À l’agenda, selon le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo : « le réexamen de la situation en Guinée et Mali », source de tensions entre l’organisation régionale et les deux capitales.



Car si le président en exercice de l’organisation a exprimé sa satisfaction envers la transition au Burkina Faso - qui dit-il « respecte la feuille de route » convenue avec la Cédéao -, il n’en va pas de même avec les autorités de transition de Guinée et du Mali. C’est pourquoi il a voulu ce sommet extraordinaire de New York.