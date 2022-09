Barthélémy Dias brûle GFM : « L’Observateur est un journal partisan et clanique » - adakar.com

Barthélémy Dias brûle GFM : « L'Observateur est un journal partisan et clanique » Publié le jeudi 22 septembre 2022 | Walf Fadjri

Le maire de Dakar dit ne plus reconnaitre le Groupe Futur Média. Selon Barthélémy DIAS, ce groupe qui était en première ligne dans la lutte contre le régime de Me Abdoulaye WADE, a totalement changé de fusil d’épaule avec l’arrivée de Macky SALL au pouvoir.



« L’Observateur n’est pas objectif. Je suis désolé. C’est un journal partisan et clanique. On sait lire et écrire…. », assène Barthélémy DIAS.



«On a le droit de demander un peu plus d’objectivité. Que la presse traite les informations de manière objective », poursuit-il.



Pour le député, beaucoup de ses proches lui ont dit qu’ils ne regarderaient pas l’émission (Faram Facce) parce qu’ils se sont désabonnés. « Je leur ai dit d’aller sur ma page facebook », déclare le maire de Dakar.