Assemblée nationale : les 14 membres des commissions connus Publié le jeudi 22 septembre 2022





Après les perturbations des travaux de ratification des 14 commissions hier mardi, les députés ont élu les membres de bureau des commissions. Le groupe Benno Bokk Yakaar obtient sept (7) commissions, Yewwi a hérité de cinq (5) et Wallu se contente de deux (2) commissions.



Le député de BBY Abdou Mbow devient le président de la commission des lois, de la décentralisation et des droits humains. Son collègue Abdoulaye Baldé a également bénéficié de la Commission de la défense et de la sécurité. La commission des Finances et du contrôle budgétaire revient à Seydou Diouf.



La Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale est revenue à la coalition Benno Bokk Yakaar à sa tête Sira Ndiaye. Malick Fall de Benno prend la Commission de la culture et de la communication.



Mamadou Woury Baïla Diallo hérite de la Commission de la comptabilité et du contrôle, de même que la Commission développement rural revient à Cheikh Seck de BBY.



Les groupes parlementaires Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi se partagent les sept (7) restants. Yewwi (5) et Wallu (2). La commission de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports revient à Bassirou Goudiaby de la coalition Yewwi Askan Wi. Les énergies et les ressources minérales sont sous le pilotage de Abass Fall de la coalition Yewwi Askan Wi.



Les affaires étrangères, des sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine sont sous la gestion du député-maire de Hann Bel air, de la coalition Yewwi Askan Wi. Oumar Sy est à la tête de la commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs. La commission des délégations est revenue à Mohamed Ayib Daffé de la coalition Yewwi Askan Wi.



La commission du développement durable et de la transition écologique, est gérée par Rokhaya Diouf de la coalition Wallu Sénégal de même que la commission des affaires économiques est sous le contrôle de Mady Danfakha de la coalition Wallu Sénégal.