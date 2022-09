Matar Ba « convaincu » du choix de Yankhoba Diatara au ministère des Sports - adakar.com

News Sport Article Sport Matar Ba « convaincu » du choix de Yankhoba Diatara au ministère des Sports Publié le jeudi 22 septembre 2022 | pressafrik.com

© Autre presse par DR

Matar Ba ministre des sport

Plus de huit ans à la tête du ministère des Sports, Matar Ba a été remplacé dans le gouvernement de Amadou Ba, par celui qui était ministre des Télécommunications. Ce mercredi, lors de la passation de service, Matar Ba s’est dit convaincu du choix de Yankhoba Diatara à la tête de ce département.



« Je suis convaincu que le choix porté sur votre personne par le Président Macky Sall pour diriger le département des sports est le meilleur, parce que, comme à son habitude, il l’a fondé sur des critères pertinents d’aptitude et de compétence, sur votre sens de l’Etat et du service public, votre engament indéfectible à servir la nation, mais également sur les qualités humaines exceptionnelles et indéniables qui caractérisent votre personnalité », a-t-il indiqué dans sa prise de parole.



Cependant, il n’a pas à souligner » les échéances futures proches et immenses, notamment la Coupe du Monde au Qatar qui est déjà arrivée et dont la préparation a commencé. »





Mais, a-t-il rassuré à ces anciens collaborateurs : « soyez convaincu, Monsieur le Ministre, que vous trouverez dans le sport et dans son environnement, au niveau de l’Administration ministérielle et dans le mouvement sportif et associatif, des hommes et des femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner vers cette compétition majeure, que le Sénégal doit réussir avec brio. »



Pour terminer, Matar Ba a réitéré son « engament indéfectible » au président de la République.



Fana Cissé