L’Imam Moustapha Gueye a rendu l’âme lundi soir à Paris où il était parti se soigner. L’Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal informe dans un communiqué que la dépouille de Feu l’Imam Moustapha Guèye arrive au Sénégal ce vendredi à 14 heures. La cérémonie de levée du corps est prévue le même jour à 17 heures à la morgue de l’hôpital principal de Dakar et l’enterrement aura lieu le lendemain Samedi 24 dans son village natal.



« L’Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal en accord avec la famille de Feu l’Imam Moustapha Guèye vous informe que la dépouille arrivera ce vendredi 23 Septembre à 14 h », annonce El Hadji Oumar Diène, Secrétaire Général des Imams et Oulémas du Sénégal.