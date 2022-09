L’Afrique de l’Ouest utilise de plus en plus de drones contre les groupes terroristes - adakar.com

Depuis janvier, le Burkina Faso utilise des drones armés, ayant passé, comme ses voisins – le Togo et le Niger – commande en 2021 pour des Bayraktar TB2, de construction turque. La plupart des drones armés utilisés en Afrique sont produits par des partenaires du Sud, comme la Turquie, la Chine ou encore l’Iran. Et s’ils sont de plus en plus visibles dans les cieux, de la Corne de l’Afrique jusqu’au Sahel, ces déploiements ne suffiront pas à changer la donne face à la menace terroriste, selon des experts.



Lundi 19 septembre, un drone Bayraktar TB2 est repéré à l’aéroport de Mogadiscio. Les photos satellites sont publiées par la télévision Shabelle. C’est la première fois que ce type d’armement est aperçu en Somalie.



La semaine passée, plusieurs analystes ont observé les rotations régulières d’un aéronef au nord de Niamey, au Niger, qui ressemblait fortement à celles d’un drone également.