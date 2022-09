Sénégal: la série télévisée «Rebelles» sur la Casamance a été déprogrammée - adakar.com

La série télévisée sénégalaise Rebelles : Un combat pour l’unité, a été déprogrammée. Les premiers épisodes devaient initialement être diffusés à partir de ce mercredi 21 septembre. Mais la production affirme avoir été « mise en demeure » par la Direction de la cinématographie, pour arrêter le tournage et retirer la bande-annonce de sa chaîne YouTube. Une série inspirée d’un sujet sensible : le conflit en Casamance avec des rebelles indépendantistes depuis quatre décennies.



C’est l’histoire d’un jeune politicien ambitieux promu au poste de directeur de cabinet du président. « Il va se retrouver au cœur d’un complot au sommet de l’État dont le but est de créer l’instabilité en Casamance », indique la production dans sa présentation. Une mine de zircon est attaquée, sur fond d’intérêts étrangers.