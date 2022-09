Sénégal: la justice confirme la condamnation en première instance de Barthélémy Dias - adakar.com

Barthélémy Dias a été fixé sur son sort ce mercredi matin 21 septembre. La justice sénégalaise a confirmé le jugement de première instance dans l’affaire de la mort par balle de Ndiaga Diouf, en 2011, à la mairie de Mermoz-Sacré Cœur, dans un contexte de violences pré-électorales à l’époque. Barthélémy Dias, aujourd’hui maire de Dakar et député d’opposition, avait été condamné dans cette affaire en 2017 à deux ans de prison, dont six mois ferme pour « coups mortels », une peine déjà purgée.





Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Barthélémy Dias était absent ce matin au palais de justice lors de la lecture du délibéré. La décision est tombée vers 9h TU. Un important dispositif de forces de défense et de sécurité était déployé aux abords du tribunal. Les entrées étaient rigoureusement filtrées, mais finalement, il n’y avait pas foule dans la salle d’audience. Les députés de l’opposition Yewwi Askan Wi avaient promis de venir en masse soutenir leur collègue. Cela n’a pas été le cas. Des proches du maire de Dakar, des adjoints notamment, étaient bien là, mais sans leurs écharpes tricolores.