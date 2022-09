New-York : Venu prendre part à l’assemblée générale de l’ONU, Macky Sall hué par la foule - adakar.com

New-York : Venu prendre part à l'assemblée générale de l'ONU, Macky Sall hué par la foule Publié le mercredi 21 septembre 2022

Macky Sall hué à New-York

Macky Sall hué à New-York

Encore une fois, le président Macky SALL a été l’objet de huées et de quolibets des Sénégalais de la diaspora venus nombreux pour manifester contre la gouvernance du chef de l’État.



Le président SALL a été le seul Chef d’État sur la centaine présente à New-York à avoir reçu un tel traitement. Malgré le déploiement de la Police et de sa propre sécurité, les manifestants ont réussi à faire passer leur message au monde entier.



En effet, parti participé à 77e Assemblée générale de l’ONU, Macky SALL a été vilipendé ce mardi devant le siège de l’ONU par des Sénégalais qui l’attendaient de pied ferme.



Pour ces résidents des Etats-Unis qui ont brandi des pancartes à son arrivée, ont dénoncé ce qu’ils qualifient de « les scandales économiques, judiciaires et les faits constitutifs de recul démocratique ».



Macky SALL se rappelera son séjour chez l’oncle Sam qui n’a pas été de tout repos.