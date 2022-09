Feuille de route du gouvernement : Les coûts du combat – Gestion des inondations : Le nouveau plan de Macky - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Feuille de route du gouvernement : Les coûts du combat – Gestion des inondations : Le nouveau plan de Macky Publié le mercredi 21 septembre 2022 | Le Quotidien

© aDakar.com par DR

Le président de la République a nommé Amadou Bâ, nouveau Premier ministre

Dakar, le 17 septembre 2022 - Le président Sall a nommé Amadou Bâ en qualité de nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Tweet

En décidant de remettre un ministère chargé des Inondations dans l’attelage gouvernemental, Macky Sall se rend compte que la situation va empirer à cause du réchauffement climatique. Au-delà de la gestion des prix des denrées, c’est l’autre préoccupation des citoyens fortement impactés cette année par les conséquences des pluies diluviennes.



Par Ousmane SOW – Cette année, l’hivernage a été fortement pluvieux poussant le Président Sall à enclencher à nouveau le plan Orsec. Avec les effets dus aux changements climatiques, la situation va sans doute empirer dans les prochaines années. Conscient de la vulnérabilité du pays à ces chocs, Macky Sall a ramené un ministère chargé des Inondations dans l’attelage gouvernemental. Dès son accession au pouvoir, il avait mis en place le ministère de la Restructuration et de l’aménagement des zones d’Inondations (Mrazi), qui devait coordonner la mise en œuvre du Programme décennal de gestion des inondations (Pdgi). Mais, il sera supprimé lors du remaniement de juillet 2014 avec la mise en place d’un ministère délégué chargé de la Restructuration et de la requalification des banlieues et le rattachement de la Darzi au ministère du Renouveau urbain, de l’habitat et du cadre de Vie, en charge de la gestion des inondations. Plus tard, il sera supprimé et remplacé par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations. Cette nouvelle création vient renforcer le nouveau Plan dé­cennal de lutte contre les inondations prévu avant décembre 2022. Pour Macky, cela doit être un programme d’investissements «massifs en matière d’assainissement (eaux pluviales), intégrant des projets et zones prioritaires, selon la cartographie nationale des inondations, disponible, et les évaluations techniques et financières, réalisées».



Il faut savoir que le 19 septembre 2012, lors d’un Conseil présidentiel, l’Etat du Sénégal avait établi un Plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022) dont le budget était évalué à plus de 766 milliards F Cfa.