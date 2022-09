3e mandat : « Serigne Mountakha a dit niet à Macky », confirme le journaliste Mansour Cissé… - adakar.com

3e mandat : « Serigne Mountakha a dit niet à Macky », confirme le journaliste Mansour Cissé… Publié le mercredi 21 septembre 2022

Le président Macky Sall reçu par le Khalife général des mourides

Touba, le 18 septembre 2021 - Le président de la République, Macky Sall, a été reçu, ce samedi 18 septembre 2021, par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Tweet

« Je confirme que Macky a rendu visite à Serigne Mountakha pour discuter de la question du 3e mandat. Ce jour là, c’est le président lui même qui a conduit sa propre voiture en direction de Touba. Et c’est en cours de route qu’il a informé le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre », a informé Serigne Mansour Cissé.



Le journaliste d’ajouter : « Une fois dans la ville sainte, Macky a été reçu par le Khalife en présence de son bras droit. Lors de cette visite, le président lui a fait savoir qu’il veut se présenter pour un 3e mandat. Mais le Khalife des mourides lui a clairement signifié que c’est lui-même qui lui avait dit que c’était son deuxième et dernier mandat.«



Avant de lui faire comprendre que, « c’est impossible dans ce pays… »



Ce qui confirme les propos de Serigne Modou Bousso Dieng qui avait fait part de l’information sur Senego, en soutenant que le Khalife a rétorqué à Macky de respecter sa parole et de laisser tomber toute velléité de 3e mandat, source d’instabilité dans le pays.



Une réponse qui n’a pas plu au leader de Benno qui a fait un rapide repli sur Dakar, sans attendre les repas commandés pour lui…