Magal de Touba : 103 personnes déférées au parquet pour divers délits Publié le mardi 20 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

La Police nationale a déclaré avoir déféré au parquet de Dioubel (centre) 103 individus interpellés pour différents délits présumés avoir été commis lors de la célébration du Magal de Touba.



Ces personnes ont été interpellées pour diverses infractions, selon un rapport du bureau des relations publiques de la Police nationale.



Les interpellations concernent 339 personnes.



Cent soixante-quatre d’entre elles ont été interpellées pour vérification d’identité, 89 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien.



Dix-neuf autres individus sont concernés par les interpellations, pour des faits présumés d’ivresse publique manifeste, selon le rapport.



Quatre autres personnes ont été interpellées pour détention et usage de produits cellulosiques, et 22 autres encore pour vol.



Quatre individus sont poursuivis en justice pour rixe sur la voie publique, et deux autres pour abus de confiance.



Les policiers ont procédé à l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis des coups et blessures volontaires sur autrui, et de deux autres sur lesquelles pèsent des soupçons de conduite sans permis de conduire.



Une personne a été déférée au parquet pour détention d’une arme blanche, et 31 autres pour nécessité d’enquête, selon le rapport.



Toutes les interpellations ont eu lieu entre Diourbel, Mbacké et Touba, où la Police nationale avait déployé 3.754 agents pour la sécurité des pèlerins du Magal.



Cet événement célébré jeudi dernier commémore l’exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur de la confrérie musulmane des mourides.