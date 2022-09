La Russie est exclue de l’Euro 2024 ! - adakar.com

News Sport Article Sport La Russie est exclue de l’Euro 2024 ! Publié le mardi 20 septembre 2022 | footmercato.net

© Autre presse par Dr

Sbornaïa, L`équipe nationale russe

Alors que le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024 se tiendront le 9 octobre prochain à Francfort en Allemagne juste après les derniers résultats en Ligue des Nations, un pays est déjà hors-course pour la compétition qui se déroule Outre-Rhin. Déjà sanctionnée par la FIFA et l'UEFA dans le cadre de la Coupe du monde 2022 et de la Ligue des Nations 2022-2023 suite à la guerre l'opposant à l'Ukraine, la Russie ne disputeront pas les éliminatoires et donc le tournoi.



La sanction qui touche la Russie sera maintenue jusqu'à nouvel ordre, donc durant la durée de la guerre sauf si l'UEFA change sa position.