Trafic de visas : le consulat de France à Dakar encore éclaboussé Publié le mardi 20 septembre 2022

Africa Intelligence, la nouvelle formule de La lettre du continent, a levé le lièvre : le consulat de France à Dakar est éclaboussé par un trafic de visas. Le scandale a conduit l’Inspection générale du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères à ouvrir une enquête qui pourrait déboucher sur des poursuites judiciaires. La même source rapporte qu’au moins un agent du consulat est impliqué.



Selon Libération, qui a rebondi à l’information d’Africa Intelligence, l’affaire est l’arbre qui cache la forêt d’un «trafic tentaculaire qui implique non seulement cet agent (cité plus haut), mais aussi un chauffeur avec qui il avait des relations extra-professionnelles».



Le journal rapporte que les membres du réseau commercialisaient les visas. Il ajoute que plusieurs bénéficiaires de ce trafic ont été identifiés. Et que les enquêteurs du Quai d’Orsay ont séjourné à Dakar et auditionné plusieurs agents du consulat.



Libération souligne que ce n’est pas la première fois que le consulat de France à Dakar est éclaboussé par une affaire de trafic de visas. Le journal rappelle qu’en 2019, par exemple, le parquet de Bobigny avait ouvert une enquête qui mettait en cause quatre personnes : A. Sow, A. Sidibé, Alpha S. et Dhafar Z.

Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, deux commissions rogatoires ont été adressées au Sénégal