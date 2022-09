Sénégal: Oulimata Sarr, nouvelle ministre de l’Économie - adakar.com

Sénégal: Oulimata Sarr, nouvelle ministre de l'Économie Publié le mardi 20 septembre 2022 | RFI

La sénégalaise Oulimata Sarr nommée Directrice régionale adjointe d’ONU Femmes en Afrique de l’Ouest et Centrale

C'est l’une des surprises du nouveau gouvernement sénégalais annoncé samedi 17 septembre : la nomination d’Oulimata Sarr au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, en remplacement d’Amadou Hott. C’est la première fois qu’une femme occupe ce poste dans le pays. Un portefeuille très stratégique, sur fond de crise économique mondiale, et un défi pour celle qui était jusqu’ici directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Afrique de Ouest et Centrale, sans ancrage politique.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



« Quand elle s’est rendue à Touba, pour la fête mouride du Grand Magal, on s’est dit que ce n’était pas un hasard, qu’elle était en campagne », raconte une ancienne collègue d’ONU Femmes. Quelque 48 heures plus tard, Oulimata Sarr faisait son entrée au gouvernement.



« Elle a gravi rapidement les échelons et a vraiment dynamisé l’organisation », « c’est quelqu’un qui fait bouger les lignes », poursuit notre interlocutrice. « Engagée », « impliquée », « battante », « efficace »… Nombreux sont ceux qui se disent « admiratifs » de son parcours.