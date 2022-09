Droit à l’image: Kylian Mbappé fait plier la Fédération française de football - adakar.com

Droit à l'image: Kylian Mbappé fait plier la Fédération française de football Publié le mardi 20 septembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Kylian Mbappé, Footballeur international

La Fédération française de football a annoncé ce lundi qu’elle allait réviser dans les plus brefs délais la convention de droit à l’image des joueurs de l’équipe de France. Une revendication de longue date de la star parisienne Kylian Mbappé.



Il n’aura fallu que cinq heures, le temps écoulé entre le communiqué de Kylian Mbappé annonçant qu’il ne participerait pas à la séance photo des Bleus de ce mardi et celui de la Fédération officialisant un accord avec les cadres du vestiaire.



Cinq heures pour résoudre un conflit long de six mois. Le 22 mars dernier, Kylian Mbappé avait séché une séance photo avec des sponsors de l’équipe de France. L’attaquant souhaitait un droit de regard plus grand sur les annonceurs auxquels il prêtait son image. Dans son viseur, deux géants du fast-food et une société de paris en ligne. Des entreprises qui ne correspondaient pas « aux valeurs qu’il voulait prôner ».

