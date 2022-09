Nécrologie: décès de l’Imam El Hadj Moustapha Guèye - adakar.com

L’Imam El Hadj Moustapha Guèye est décédé, ce lundi 19 septembre 2022, à Paris, des suites d’une maladie.



Président de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal, El Hadj Moustapha Guèye, un grand érudit, était également connu pour avoir animé pendant plusieurs décennies l’émission “Lettres Musulmanes“ sur la RTS 1.



Sur les réseaux sociaux, à l’annonce du décès de l’Imam El Hadj Moustapha Guèye, le président Macky Sall a salué la mémoire de l’illustre disparu. "Je suis très peiné d’apprendre le décès de l’imam Moustapha Guèye, Président de l’Association des imams et Oulémas du Sénégal. Un érudit en islam est parti. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à la Ouma islamique. Puisse Allah lui accorder Sa grâce", écrit Macky Sall sur Twitter depuis Londres où il se trouve pour les funérailles de la Reine Elizabeth II.



Makhtar C.