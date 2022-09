Nécrologie : Décès de l’imam Moustapha Gueye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Nécrologie : Décès de l’imam Moustapha Gueye Publié le mardi 20 septembre 2022 | senego

© Autre presse par DR

Nécrologie : Décès de l’imam Moustapha Gueye

Tweet

Le Sénégal vient de prendre un grand érudit. Senego vient d’apprendre le décès du célèbre imam et prêcheur El Hadji Moustapha Gueye des suites d’une longue maladie.



L’imam Moustapha Gueye s’est éteint ce lundi à Paris où il était parti se soigner. Il était le président de l’association des Imams et Oulémas du Sénégal.



L’ancien de la RTS était l’animateur de l’émission mythique « Lettres musulmanes » sur la RTS dans les années 1990 et président de l’association dès Imams et Oulémas du Sénégal.