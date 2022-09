Mary Teuw Niane: “Ce Gouvernement a un contrat à très court terme. Car février 2024 est déjà là, c’est l’heure du bilan“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mary Teuw Niane: “Ce Gouvernement a un contrat à très court terme. Car février 2024 est déjà là, c’est l’heure du bilan“ Publié le dimanche 18 septembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Triennale 2017 de l`Association pour le développement de l`éducation en Afrique (ADEA)

Dakar, le 15 mars 2017 - Le Sénégal accueille la Triennale 2017 de l`Association pour le développement de l`éducation en Afrique (ADEA) à Dakar du 14 au 17 mars 2017. La rencontre est placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et Président du Comité des dix chefs d’État africains champions sur l`Education, les Sciences et la Technologie. Photo: Mary Teuw Niane, ministre de l`enseignement supérieur et de la recherche Tweet

Nouveau Gouvernement, je vous souhaite plein succès

Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall a nommé un Premier Ministre Monsieur Amadou Ba et un nouveau Gouvernement constitué de 38 ministres.

J’exprime mes chaleureuses félicitations à ces nouveaux missionnaires de la République.

Je prie Dieu qu’Il guide leurs pas dans la voie de la réussite.

Les problèmes, malheureusement, sont énormes, variés et urgents. J’en citerai quelques uns:

- la question des inondations;

- la question de la hausses des coûts : denrées alimentaires, matériaux de construction, loyers, etc.;

- le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les énergies vertes;

- le chômage notamment des jeunes;

- la survie des entreprises ;

- la santé et la prévention;

- l’alphabétisation;

- l’éducation, la formation, la recherche, la science, la technologie et l’innovation ;

- le numérique, la digitalisation et ses multiples applications et opportunités ;

- l’assainissement ;

- l’accès à l’eau potable;

- l’accès à l’électricité ;

- l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, l’élevage; la transformation agroalimentaire;

- l’exploitation et la valorisation de nos ressources naturelles et extractives;

- l’industrialisation;

- l’accès à l’habitat et à la propreté bâtie;

- la relance du tourisme;

- la relance du chemin de fer et le transport des marchandises;

- l’endettement ;

- la monnaie ;

- les investissements ;

- l’environnement dés entreprises ;

- la protection et la promotion du secteur privé national ;

- l’attraction du secteur privé international ;

- la promotion des investissements de la Diapora et son capital humain ;

- le retour des étudiants diplômés à l’étranger ;

- l’hygiène et le cadre de vie;

- la propreté, l’évacuation des déchets, leur traitement et leur valorisation;

- la planification, l’aménagement du territoire ;

- l’exercice équitable de la justice ;

- la question de la terre;

- la bonne gouvernance ;

- la question de l’intégrité, de la corruption, de la concussion et du népotisme;

- les institutions de la République,

- la sécurité et La Défense nationale ;

- la question de la détérioration des valeurs et de l’invasion des anti valeurs;

- la valorisation du civisme, du patriotisme, de la solidarité, du dialogue, de la tolérance et du vivre ensemble légué par nos ancêtres;

- l’enseignement de nos religions dans nos écoles, l’accompagnement de nos communautés religieuses, l’égal traitement des sénégalais par rapport à leurs religions, l’intégration de nos valeurs religieuses dans notre package de valeurs à transmettre à nos enfants ;

- la promotion de la jeunesse, des femmes, la protection et le soutien des personnes en situation de handicap, l’élimination des inégalités, la solidarité;

- la promotion de l’investissement humain ;

- etc.

Il y a tellement de choses à faire et le temps est court. Ce Gouvernement a un contrat à très court terme. Car février 2024 est déjà là, c’est l’heure du bilan.

Tout ce qui peut alléger la souffrance des sénégalais, tout ce qui peut améliorer les conditions et les cadres de vie des sénégalais, tout ce qui peut illuminer un visage, tout ce qui peut faire naître un sourire, seront les bienvenus.

C’est pourquoi je souhaite plein succès au Gouvernement !



Dakar, dimanche 18 septembre 2022

Mary Teuw Niane