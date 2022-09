Gabon : l’ancien président de l’assemblée nationale arrêté avec plus d’un milliard - adakar.com

Gabon : l'ancien président de l'assemblée nationale arrêté avec plus d'un milliard
Publié le dimanche 18 septembre 2022 | Rewmi

Gabon : l’ancien président de l’assemblée nationale arrêté avec plus d’un milliard

Guy Nzouba Ndama, ancien président de l’assemblée nationale du Gabon a été interpellé, samedi 17 Septembre, par la police Gabonaise à la frontière Congo /Gabon. Les autorités gabonaises ont découvert dans son véhicule 4 valises contenant plus d’1 milliard FCFA en espèces.



Alors qu’il rentrait d’un séjour au Congo, Guy Nzouba Ndama, ancien président de l’assemblée nationale du Gabonl devenu opposant a été arrêté par des gendarmes ce samedi en fin d’après-midi avec plusieurs valises d’argent à Kabala (Haut-Ogooué), première ville gabonaise frontalière avec le pays de Denis Sassou Nguesso. Selon les médias locaux, l’opposant a été appréhendé avec plusieurs liasses de billets de banque contenues dans au moins 3 valises à l’arrière du pick-up qui le ramenait au Gabon.





Dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, on voit l’interpellation de l’homme qui a été un soutien indéfectible de Ali Bongo. On y voit aussi un Guy Nzouba Ndama surpris de cette intrusion policière dans ses affaires au cours d’une fouille âprement bien préparée par les autorités policières qui savaient visiblement à l’avance le contenu de la cargaison peu particulière du véhicule de l’opposant.