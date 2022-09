Viré, Matar Ba brise le silence - adakar.com

Viré, Matar Ba brise le silence Publié le dimanche 18 septembre 2022

© Autre presse par DR

Matar Ba ministre des sport

Le désormais ex ministre des Sports ne fait plus partie du nouvel attelage gouvernemental. Il est remplacé à son poste par Yankhoba Diatara. Mais c’est sans amertume que Matar Bâ a accueilli cette nouvelle. Nous vous proposons son message :



« Je remercie le Président Macky SALL pour la confiance placée en ma modeste personne durant 8 ans et 3 mois à la tête du département des sports. Félicitations à mon successeur M le Ministre Yankoba DIATTARA. Merci au peuple sénégalais pour son soutien indéfectible et permanent. Bonne chance aux Lions pour la coupe du monde Qatar.3 2022.

