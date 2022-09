Nouveau gouvernement : Le Député Cheikh Thioro Mbacké invite Amadou Ba à faire sa déclaration de patrimoine - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nouveau gouvernement : Le Député Cheikh Thioro Mbacké invite Amadou Ba à faire sa déclaration de patrimoine Publié le dimanche 18 septembre 2022 | senego

© Autre presse par DR

Amadou Ba

Tweet

Réagissant à la nomination du Premier ministre Amadou Ba, le député et coordonnateur de Pastef-Touba, Cheikh Thioro Mbacké invite ce dernier à faire sa déclaration de patrimoine auprès de l’Ofnac.



Déclaration de patrimoine…



« Amadou BA, nouveau Premier ministre. Nous prenons acte et l’invitons à sacrifier à l’obligation de déclaration de son patrimoine auprès de l’OFNAC. Pour le reste, on l’attend à l’Assemblée nationale« , a posté Cheikh Thioro Mbacké sur sa page Facebook.



L’ancien ministre des Affaires étrangères Amadou Ba a été nommé Premier ministre du Sénégal, samedi 17 septembre 2022. Il est le premier à occuper le poste de Premier ministre après sa restauration en décembre dernier.

Commentaires