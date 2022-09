RDC: Koffi Olomidé dans la tourmente après une nouvelle vidéo polémique - adakar.com

Koffi Olomidé se retrouve au cœur d’un nouveau « bad buzz ». Dans une courte vidéo, tournée à Paris, on le voit avoir un geste déplacé vis-à-vis d’une de ses collaboratrices. Un acte qui ne passe pas très bien, surtout que l’artiste est, depuis le début de l’année 2022, ambassadeur de le culture congolaise.



La séquence ne dure que quelques secondes. On y voit Koffi Olomidé, dans un studio de répétition, passer à côté d’une de ses danseuses et lui poser la main sur une fesse, alors qu’elle lui tourne le dos. La jeune femme sursaute et se retourne.



Cet extrait provoque nombre de discussions sur la Toile. Beaucoup d'internautes condamnent un geste « déplacé » qui ne devrait « plus exister en 2022 ». Ils questionnent aussi sa position d’ambassadeur de la culture congolaise vu, comme le dit un commentateur, « le peu de respect qu’il a pour les femmes ».