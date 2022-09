Sénégal : la BAD cherche 13 milliards de dollars pour l’adaptation de l’Afrique au changement climatique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : la BAD cherche 13 milliards de dollars pour l’adaptation de l’Afrique au changement climatique Publié le samedi 17 septembre 2022 | Xinhua

© Autre presse par DR

La Banque africaine de développement (BAD)

Tweet

DAKAR, 16 septembre (Xinhua) -- La Banque africaine de développement (BAD) a ouvert avec ses donateurs un guichet pour mobiliser 13 milliards de dollars américains et ainsi soutenir les actions d'adaptation au changement climatique en Afrique, a annoncé vendredi à Dakar le président de l'institution financière, Akinwumi Adesina.



Grace à cette enveloppe, 20 millions de paysans africains auront accès aux technologies les plus performantes et capables de résister au changement climatique, a expliqué M. Adesina lors d'une intervention à la 3e réunion de reconstitution des ressources du Fonds africain de développement.



Vingt millions de paysans africains auront aussi accès à l'assurance contre les effets néfastes du changement climatique, a ajouté le président de la BAD, estimant que le changement climatique bouleverse l'Afrique en accentuant les inondations et la sécheresse.



Avec la mobilisation de 13 milliards de dollars, ''il y aura un million de terres dégradées qui seront renouvelées et au moins 9,6 millions de personnes qui auront un accès à une énergie renouvelable'', a-t-il souligné. Fin