Dakar, le 17 septembre 2022 - Le président Sall a nommé Amadou Bâ en qualité de nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a nommé, ce samedi 17 septembre 2022, Amadou Bâ, comme nouveau Premier ministre de la République du Sénégal.



La décision a été rendue publique par la télévision publique, la RTS. L'annonce du choix du président de la République Macky Sall était fortement attendue. Le chef de l'État, après la suppression du poste de Premier ministre en avril 2019, a donc décidé, en le ramenant de le confier à Amadou Bâ.



À la réélection du président Macky Sall en mars 2019, Amadou Bâ a quitté le ministère de l'Économie, Finances et du Plan pour celui des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. Il sortira du gouvernement en novembre 2022, lors du remaniement du 1er novembre 2020.



Amadou Bâ n'était pas le seul ministre important à quitter le gouvernement. Parmi ceux qui avaient été remerciés, il y avait alors à l'époque Makhtar Cissé, ministre de l'Énergie et du Pétrole, ou encore Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur.



Élu député sur la liste nationale lors des dernières élections législatives du 31 juillet 2022, Amadou Bâ était présent à l'Assemblée nationale, lundi 12 septembre, lors de l'installation du bureau du parlement et l'élection du président de l'installation Amadou Mame Diop.



Le nouveau Premier ministre du Sénégal va proposer au président de la République, Macky Sall, dans les prochaines heures, le tout nouveau gouvernement de la République du Sénégal.



