Le procureur refuse la liberté provisoire à Sitor Ndour Publié le samedi 17 septembre 2022

© Autre presse par DR

Sitor Ndour, responsable politique de l`Apr

Sitor Ndour a été placé sous mandat de dépôt, dans une affaire de viol présumé. L’ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) avait introduit une demande de liberté provisoire, après son audition au fond. Et le juge du deuxième cabinet, chargé de l’affaire, avait transmis le dossier au procureur pour avis.



Selon « Les Echos », le chef du parquet s’est opposé à la requête du mis en cause et l’a fait savoir au juge. Ce dernier peut passer outre le réquisitoire du procureur. Mais dans ce cas, le procureur peut faire appel et Sitor Ndour restera en prison le temps que l’affaire soit tranchée par la Chambre d’accusation.