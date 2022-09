Youssou Ndour : «Personne n’est plus compétent que moi pour diriger le Sénégal» - adakar.com

Youssou Ndour : «Personne n'est plus compétent que moi pour diriger le Sénégal» Publié le samedi 17 septembre 2022 | seneweb.com

La tête de liste de Benno Bokk Yaakar à Dakar a clôturé sa campagne

Dakar, le 28 juillet 2017 - La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakar dans le département de Dakar a tenu une caravane dans pour clôturer sa campagne pour les législatives. Amadou Bâ était accompagné de Youssou Ndour et du lutteur Modou Lô.

Le propos est surprenant pour un membre de la mouvance présidentielle. Surtout dans ce contexte de remous politiques et de lutte de positionnement en vue de la présidentielle de 2024. En visite à Touba, dans le cadre du Magal, Youssou Ndour a déclaré suivre «de très près» la gestion du Sénégal et a semblé poser les jalons d'une candidature à la magistrature suprême.



«Personne ne peut m’écarter, a tonné l’ancien ministre du Tourisme et de la Culture dans des propos repris ce vendredi par Wal fadjri. J’en fais partie, j’ai mon mot à dire. Qu’on le sache. Personne n’est plus compétent que moi pour diriger ce pays. C’est un discours à décrypter.»



Auparavant, rapporte le journal, Youssou Ndour s’est arrêté sur ses relations avec Touba. Il s’exprimait devant Serigne Bass Abdou Khadre, chez qui il a bouclé une tournée des foyers religieux de Touba.



«J’étais dans des difficultés, tout est maintenant résolu, a lancé le leader du Super Etoile, sans plus de précisions. Je rends grâce à Dieu. Ce que nous ramenons à Touba est le fruit de la sueur de mon front. Tout provient de mes poches. Je n’ai pas pris de l’argent dans les caisses de l’Etat pour le distribuer à Touba.»



Youssou Ndour a poursuivi : «Je ne suis pas dans l’Etat, encore moins membre du gouvernement. L’Etat est important, mais on le confie à des personnes. Ce n’est pas un patrimoine personnel. Distribuer l’argent honnêtement gagné est différent de prendre dans les caisses de l’Etat.»



Il a ajouté : «Ce que je fais à Touba, ne date pas d’aujourd’hui. Je n’ai pas de métier, je n’ai pas fait de longues études. Mais je rends grâce à Dieu. Je me suis battu pour arriver là où je suis actuellement.»