Article Politique "Spectacle désolant", "indigne d'une démocratie" : Macky Sall tance le comportement des députés Publié le samedi 17 septembre 2022 | Seneweb

© Autre presse par DR

Des gendarmes à l’intérieur de l’Assemblée Nationale

Les incidents survenus lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas plu au président Macky Sall. Face à la nation ce vendredi, le Chef de l'Etat a regretté "le spectacle désolant auquel se sont livrés certains en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux foulant ainsi au pied les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale".



Selon le Président Sall, ces faits sont "d'une extrême gravité, indigne d'une démocratie majeure et indigne de la confiance du peuple". Macky Sall considère que le Sénégal a un héritage "de paix, de sécurité et la stabilité" et que "nul n'a le droit de détruire ce legs".



Macky Sall en appelle donc à la sérénité et demande aux élus de suivre le peuple Sénégalais qui, lors des élections, a voté "dans le calme et la sécurité".

