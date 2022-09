Que se passe-t-il avec le réseau informatique ou internet du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté ? - adakar.com

Que se passe-t-il avec le réseau informatique ou internet du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté ? Publié le samedi 17 septembre 2022 | Le Quotidien

C’est la question que se posent les usagers de ce service public. En effet, depuis des mois, les usagers font des va-et-vient, soit pour payer en espèces, soit pour récupérer des quittances après dépôt d’un règlement par chèque. En effet, un jour sur deux, le réseau ne fonctionne pas. «Le réseau est parti», «il n y a pas de réseau», tels sont les arguments toujours servis aux usagers. Lorsque vous voulez payer en espèces et qu’il n’y a pas de réseau, vous ne pouvez pas le faire, puisque la quittance ne peut être établie. Vous devez donc repartir et revenir un autre jour, sans être sûr de trouver un réseau fonctionnel. Si vous payez par chèque, la déclaration et le chèque sont déposés, un cachet est apposé sur le double de la déclaration que vous gardez et ce sera un parcours du combattant pour récupérer votre quittance. Vous pouvez y retourner une à six fois ou plus. Si vous tombez toujours sur les jours sans réseau, vous ne pourrez recevoir votre quittance. Et cette situation continue. Les caissiers n’y sont pour rien, ils sont même gênés face à une situation à laquelle ils sont impuissants. Quelles sont les causes de ce dysfonctionnement qui perdure depuis plusieurs mois et qui constitue un vrai calvaire, pour les usagers avec les va-et-vient à n’en plus finir. La Dgid a fait des efforts louables pour faciliter les déclarations, avec la mise en place de la plateforme «Mon Espace Perso» qui permet à l’usager d’avoir un accès en ligne, partout il se trouve, à son dossier fiscal, de consulter ses différents comptes d’impôt, de télédéclarer ses impôts et taxes et d’avoir une communication directe avec son agent fiscal. Seulement, il faut la compléter en mettant en place un système de paiement, à distance, avec délivrance de la quittance en ligne. En effet, la mise en place de «Mon Espace Perso» a pour objectif de faciliter les déclarations fiscales, mais s’il faut ensuite rencontrer des difficultés pour payer et avoir en temps réel sa quittance, cela pose problème. En tant que contribuable subissant ces effets, je signale que depuis deux mois, j’attends de recevoir des quittances, après m’être rendu plusieurs fois au Centre des services fiscaux. Chaque fois, j’ai la malchance de tomber sur l’absence de réseau. Par cette contribution, je vise à alerter les autorités de la Dgid pour qu’elles trouvent une solution à ce problème purement technique.

Elimane FAYE Sicap Sacré-Cœur