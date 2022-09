Un nouveau gouvernement attendu samedi, de larges concertations sur le coût de la vie en vue - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Un nouveau gouvernement attendu samedi, de larges concertations sur le coût de la vie en vue Publié le vendredi 16 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Macky Sall s`adresse à la Nation

Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a déclaré vendredi qu’il va constituer ce samedi un nouveau gouvernement, dont l’une des missions sera de mener de "larges concertations" et de prendre de "nouvelles mesures" sur le plan social.



"Les mesures d’allègement du coût de la vie et de soutien à l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations et la cherté du loyer resteront pour moi la priorité des priorités (…) Mon souci, c’est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous", a annoncé le chef de l’Etat.



S’exprimant sur le réseau synchronisé de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise, il a déclaré que son gouvernement va mener "de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, commerçants, etc., pour arrêter de nouvelles mesures".



"Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m’apprête à former dès demain", a-t-il précisé.



La formation d’un nouveau gouvernement est attendue depuis l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, mardi et mercredi.



Le futur gouvernement sera dirigé par un Premier ministre, une fonction rétablie depuis l’adoption, par l’Assemblée nationale, le 10 décembre dernier, d’un projet de loi restaurant ce poste.



Le poste de Premier ministre avait été supprimé en 2019 par Macky Sall, qui venait d’être réélu à la présidence de la République.



Le chef de l’Etat avait invoqué ses fonctions de président en exercice de l’Union africaine, à partir de janvier 2022, pour justifier la restauration de ce poste.



La nomination du chef de gouvernement était attendue après les élections départementales et municipales du 23 janvier dernier.