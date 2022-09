Deux morts et des disparus après l’affaissement d’une dalle au croisement case bi (médias) - adakar.com

Deux morts et des disparus après l'affaissement d'une dalle au croisement case bi (médias) Publié le vendredi 16 septembre 2022

La dalle d’un immeuble s’est affaissée, ce jeudi, en début d’après-midi, au marché Gueule Tapée, non loin du "Croisement Case bi", entrainant deux morts et des disparus, indiquent plusieurs médias sénégalais.



’’Ce sont, pour le moment, deux corps sans vie qui ont été extraits des décombres au marché Gueule Tapée de Case bi", informe un journaliste du Groupe Futurs médias.



Selon igfm, ’’le drame s’est produit en début d’après-midi’’.



’’Les opérations de secours sont en cours. Plusieurs blessés graves extraits des décombres ont été évacués d’urgence à Dalal Diam et à l’hopital Mame Abdou Aziz Sy des Parcelles assainies’’, renseigne la même source.