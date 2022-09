Matches amicaux: Aliou Cissé convoque 29 joueurs pour affronter la Bolivie et l’Iran - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Matches amicaux: Aliou Cissé convoque 29 joueurs pour affronter la Bolivie et l’Iran Publié le vendredi 16 septembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Tweet

Le sélectionneur national des Lions de la Téranga, Aliou Cissé a rendu publique, ce vendredi 16 septembre 2022, une liste de 29 joueurs pour les matches amicaux du 24 et 27 septembre prochains.



Les Lions du Sénégal, qualifiés pour la Coupe du monde de football Qatar 2022, vont affronter respectivement la Bolivie (en France) et l'Iran (en Autriche).



Pour ces deux matches, Aliou Cissé a élargi sa liste. Sept (7) nouveaux joueurs font leur entrée dans la tanière.



La liste des 29 joueurs sélectionnés par Aliou Cissé



Gardiens:

Edouard Mendy

Sény Dieng

Alfred Gomis

Mory Diaw



Défenseurs:

Kalidou Koulibaly

Abdou Diallo

Pape Abou Cissé

Fodé Ballo Toure

Moussa Niakhaté

Ismael Jakobs

Noah Fadiga

Formose Mendy



Milieux:

Moustapha Name

Pape Cuèye

Idrissa Gana Guèye

Nampalys Mendy

M. Loum Ndiaye

Pape Matar Sarr

Cheikhou Kouyaté

Pathé Ismael Ciss

Krépin Diatta



Attaquants:

Sadio Mané

Keita Baldé Diao

Ismaila Sarr

Bamba Dieng

Ilimane Ndiaye

Boulaye Dia

Nicoas Jackson

Demba Seck



Makhtar C.