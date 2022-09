Plus de 3 millions 500 mille personnes pour la 129e édition du Magal de Touba - adakar.com

Plus de 3 millions 500 mille personnes pour la 129e édition du Magal de Touba

C’est l’une des plus grandes fêtes religieuses du Sénégal, et même au-delà, qui réunit chaque année des foules immenses dans la ville sainte de Touba. Le grand « Magal » (« célébration » en langue wolof) est même un jour férié.



Cette année, la 129e édition de ce grand rassemblement a été célébrée le 15 septembre, en présence d’environ plus 3 millions 500 mille de fidèles, principalement issus de la confrérie mouride.



Récitation du Coran, khassaïd (poèmes dédiés à Ahmadou Bamba), et autres dévotions, dont des chants religieux, ont rythmé la journée. Les maisons de cette ville du centre du pays se remplissent à l’occasion de cette journée.



De tous âges et de toutes les couches de la société, les participants ont commencé leur journée tôt le matin, prenant d’assaut les lieux de culte, afin de se recueillir près des mausolées des différents khalifes défunts, mais aussi pour formuler des prières sur les tombes de leurs proches parents inhumés aux cimetières de Touba.



À cela, il faut ajouter un effectif impressionnant de services de sécurité dans la ville et aux alentours de la grande mosquée, avec pas moins des milliers d’agents déployés.





En outre, en dépit de toutes les mesures prises, le Magal a été fortement endeuillé cette année. Déjà plusieurs personnes ont perdu la vie dans différents accidents. Sur l’ensemble de ces décès, 21 sont dus aux accidents de la circulation, un des suites d’une électrocution.



Les retombées économiques du Magal estimées à 200 milliards FCfa



Si l’édition 2022 du grand Magal de Touba a battu le record en termes de mobilisation des fidèles, du point de vue les retombées financières sont énormes.. Cette présente étude mesure les effets du Magal de Touba sur l’indices du chiffre d’affaires et l’Indice de Prix à la Consommation.



L’impact global du Grand Magal de Touba sur l’économie s’élève à plus de 200 millions FCFA répartis sous forme de dépenses dans l’économie nationale, selon l’indice des chiffres d’affaire et l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). Les postes les plus impactés par le Magal de Touba sont : les dépenses liées à l’alimentation ou à la restauration, au transport, les transferts de fonds et les emplois.





Selon une enquête sur les impacts économiques du Magal réalisée par le Bureau de prospective économique du Sénégal, les responsables des ménages interrogés, qui célèbrent le Magal, dépensent pour l’organisation en moyenne 25 000 F Cfa chacun, soit une augmentation de 400 % par rapport à la dépense quotidienne qui est en moyenne de 5 000 F Cfa’’.



Tout en précisant que ces dépenses sont essentiellement dédiées à l’alimentation qui constitue un élément essentiel dans le budget des responsables des ménages le jour du Magal. ‘’L’habitude des achats des responsables des ménages pour la célébration est caractérisée par la forte présence de la viande, qui représente près de 78 % du budget des ménages’’, indique le rapport.



Le document note, toutefois, une faible part des dépenses réservée au bétail sur pied. Les résultats montrent que ‘’seuls 5 % des responsables des ménages déclarent égorger soit un mouton (2,82 %), un bœuf (0,98 %) ou une chèvre (0,54 %). Alors que 93 % des responsables des ménages interrogés déclarent consommer le jour du Magal de la viande de poulet associée soit à la viande de mouton (18 %) ou à la viande de bœuf (24 %) pesée au kilogramme’’.