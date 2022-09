Magal de Touba : place à la cérémonie officielle - adakar.com

Magal de Touba : place à la cérémonie officielle Publié le vendredi 16 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Serigne Abdou Lahad Gaindé Fatma

Entre 1500 et 2000 personnes sont attendues vendredi à Touba à la cérémonie officielle du Grand Magal, prévue à la Résidence Khadim Rassoul, a déclaré à l’APS un responsable du comité d’organisation.



‘’Cette année, on est revenu au format initial d’organisation de la cérémonie officielle du Magal avec la présence d’à peu près 1500 à 2000 personnes’’, a notamment Serigne Abdou Lahad Mbacké, le président de la commission Culture et communication au sein du comité d’organisation.



‘’Des délégations religieuses, diplomatiques, le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre vont assister à cette cérémonie qui va retrouver son format initial avec notamment la présence de plusieurs personnalités’’, a-t-il dit lors d’un entretien avec l’APS.



La cérémonie officielle de l’année précédente n’avait pas pu être organisée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. La dernière manifestaion d’enbergure du genre remonte à l’édition 2019.



‘’La délégation gouvernementale avait juste été reçue par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, parce que le contexte sanitaire n’était pas favorable avec la covid 19’’, a-t-il expliqué Serigne Abdoul Lakhad Mbacké.



Il a assuré l’ensemble des pays accrédités allaient envoyer des délégations pour assiter à cette cérémonoie officielle marquant la clôture de l’édition 2022 du Grand Magal de Touba.





