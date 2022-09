Arrêt sur image : Madiambal Diagne en mode Roi d’Oussouye - adakar.com

Arrêt sur image : Madiambal Diagne en mode Roi d'Oussouye Publié le vendredi 16 septembre 2022 | Seneweb

© aDakar.com par DF

Conférence-débat de l`Union internationale de la presse francophone/Sénégal

Dakar, le 19 août 2017 - L`Union internationale de la presse francophone (section Sénégal) a tenu une conférence-débat portant sur le thème: "La presse papier peut-elle survivre à la presse électronique ?". La rencontre de réflexion a vu la participation de plusieurs illustres journalistes et du président de l`UPF. Photo: Madiambal Diagne, journaliste, président de l`Union internationale de la presse francophone Tweet

L'affaire entre Madiambal Diagne et le député Alphonse Mane prend une tournure beaucoup plus détendue.



Le propriétaire du Quotidien a même posé dans une tenue traditionnelle offerte par un membre de la Cour du Roi d'Oussouye.



MadiambalD (@Diagne Madiambal) a tweeté : Un ami, membre de la Cour du Roi d'Oussouye Sibilumbay Diedhiou, s'est empressé de m'offrir cette tenue. Elle me va si bien non ? Encore une fois, je reste admiratif de l'ouverture d'esprit du député Alphonse Mane Diedhiou !