Les ministres africains de l'Environnement à Dakar pour parler climat et COP27 Publié le vendredi 16 septembre 2022 | RFI

Dakar, la capitale du Sénégal, a subi les effets du changement climatique avec de fortes pluies inhabituelles en période d`hivernage.

La 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l’environnement a débuté ce jeudi 15 septembre à Dakar en présence de John Kerry, envoyé spécial américain pour le climat. Une conférence pour passer en revue les défis écologiques en Afrique, et préparer la prochaine COP27 qui se tiendra en novembre en Égypte.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Érosion côtière, inondations, sécheresse, conséquences en termes d’insécurité alimentaire... John Kerry l’a rappelé : les pays africains ne produisent que très peu de gaz à effet de serre, mais ils paient très cher les impacts de la crise climatique. « 20 pays représentent 80% des émissions. Et 48 pays d’Afrique subsaharienne représentent 0,55% de ces émissions », a-t-il rappelé, avant de reconnaître que « les pays développés doivent faire plus ».



L'ancien candidat à la présidence des États-Unis en 2004 face à George W. Bush a annoncé un soutien financier de son pays au programme de la Banque africaine de développement pour la réduction des émissions de méthane en Afrique. Il a également rappelé que l'an dernier, les États-Unis ont accordé 8,2 milliards de dollars à l'Afrique pour l'aide humanitaire et la lutte contre les effets du changement climatique. « Nous avons besoin de vous autour de la table », a insisté John Kerry, qui n'a pas manqué de redire que « Mère Nature ne mesure pas d’où proviennent les émissions ».