News Sport Article Sport Tennis: le Suisse Roger Federer annonce sa retraite Publié le jeudi 15 septembre 2022 | RFI

Roger Federer annonce sa retraite

La légende du tennis Roger Federer a annoncé ce 15 septembre 2022 dans un communiqué sa retraite au terme de la Laver Cup, compétition qui se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre.

« Je dois reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière compétitive. » Usé par les pépins physiques, le joueur aux 20 titres en tournois du Grand Chelem a annoncé sa retraite sportive, ce 15 septembre 2022. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres, sera mon dernier événement ATP. Je jouerai toujours au tennis à l'avenir, bien sûr, mais pas en Grand Chelem ou sur le circuit », a expliqué Roger Federer dans un communiqué.



Roger Federer a décidé de dire « stop ». « Comme beaucoup d'entre vous le savent, les trois dernières années m'ont présenté des défis sous la forme de blessures et de chirurgies, a rappelé le Suisse. J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps a été clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je n'aurais jamais rêvé ».